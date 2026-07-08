Julián Álvarez e Lionel Messi celebram gol da Argentina sobre o Egito - Elsa / Getty Images via AFP

Julián Álvarez e Lionel Messi celebram gol da Argentina sobre o EgitoElsa / Getty Images via AFP

Publicado 08/07/2026 14:36

Aos 39 anos, o astro é o artilheiro isolado do torneio - balançou a rede oito vezes em cinco jogos. Mbappé (7), da França, Haaland (7), da Noruega, e Kane (6), da Inglaterra, são os principais concorrentes na briga para ser o maior goleador da competição.Sob a liderança de Lionel Messi, a Argentina terá a Suíça pela frente, sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas City, pelas quartas de final. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.