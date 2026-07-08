Murat Yakin, técnico da seleção suíça - Fabrice Coffrini / AFP

Murat Yakin, técnico da seleção suíçaFabrice Coffrini / AFP

Publicado 08/07/2026 12:22

Canadá - Técnico da Suíça, Murat Yakin projetou o duelo com a Argentina, nas quartas de final da Copa do Mundo. A seleção sofreu, empatou com a Colômbia por 0 a 0 e avançou de fase nos pênaltis, na última terça-feira (7). Agora, terá um grande desafio pela frente.



“Vamos jogar contra a atual campeã, uma oportunidade única. Vimos que não são invencíveis. Trabalhamos muito e agora temos essa oportunidade”, disse o comandante, em entrevista coletiva.



“Será uma partida muito interessante. Do ponto de vista tático, tentaremos competir de igual para igual. E será incrível. É um sonho. Temos qualidade em campo, acho que isso ficou provado. Acredito que podemos alcançar grandes feitos com esta equipe”, complementou.



Suíça e Argentina vão se enfrentar no sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas City. Quem vencer avança às semifinais. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.