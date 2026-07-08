Haaland vem sendo destaque da Copa - AFP

Haaland vem sendo destaque da CopaAFP

Publicado 08/07/2026 19:20

Rio - Um dos destaques da Copa do Mundo, Erling Halland vem sendo destaque no jornal de Madri "AS". A publicação tem exaltado a capacidade do atacante norueguês e também relacionado o centroavante com o Real Madrid. Segundo o diário, a ida do artilheiro para o clube é questão de tempo.

"O norueguês é a sensação desta Copa do Mundo, impulsionado por seu talento e seus sete gols. O interesse do Real Madrid tem sido recorrente, e quem o conhece garante que a contratação do atacante do City é apenas uma questão de tempo", disse.

O "AS" recuperou uma declaração de Joachim Watzke, presidente do Borussia Dortmund, clube que Haaland defendeu até 2022, garantiu que o norueguês simpatiza com o Real Madrid.

"Erling ama o Real Madrid e não esconde isso. Acho que daqui a uns dois ou três anos ele jogará lá, mas não agora. A hora dele vai chegar", disse o mandatário em junho de 2025.