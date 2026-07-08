Rodrigo Caetano é diretor de seleções - Mauro Pimentel / AFP

Rodrigo Caetano é diretor de seleçõesMauro Pimentel / AFP

Publicado 08/07/2026 12:46

Rio - Em seu retorno ao Brasil depois da participação na Copa do Mundo, o diretor executivo de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, confirmou que o novo ciclo será de novidades no trabalho de Carlo Ancelotti, ele afirmou que o italiano trará novidades a partir da primeira convocação.

"Agora, o que a gente espera é que possamos ter o tempo necessário para reavaliar, fazer ajustes, que sempre são necessários, principalmente em uma mudança de ciclo. Muitos jogadores experientes que, infelizmente, não vão poder estar conosco na próxima Copa e, automaticamente, isso abre um espaço maior para os jovens. Tenho certeza absoluta de que a comissão técnica vai, o mais rapidamente possível, colocar todos esses jovens, oportunizá-los e colocar a Seleção em um rumo que todos nós queremos", disse.

De acordo com Rodrigo Caetano, já houve reuniões envolvendo o próximo desafio da seleção brasileira, que deverá ser contra a Austrália em setembro, e que novos nomes estarão presentes.

"É muito recente, ainda estamos voltando [da Copa]. É claro que a gente já fez todas as reuniões prévias em relação ao planejamento para a Data FIFA de setembro e assim que tivermos o corpo técnico reunido, a gente já vai trabalhar na lista larga mirando já esses amistosos e, consequentemente, com oportunidade para alguns que não tiveram condições de estar na Copa do Mundo", afirmou.

Por fim, ele garantiu que Carlo Ancelotti está motivado e que sua renovação até a Copa de 2030 é a prova do seu interesse na seleção brasileira.

"Tem [menos de] um ano e quatro meses de trabalho. Todos nós esperávamos chegar muito mais longe, por mais que tenha se mostrado uma competição muito equilibrada. Infelizmente, nós paramos nas oitavas. Creio que a nossa seleção estava em um crescente, mas a avaliação é positiva. Senão ele não teria ficado. Ele mesmo não teria tomado a decisão de permanecer", concluiu.