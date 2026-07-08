Estádio do Maracanã volta a receber um jogo, entre Fluminense e Nova IguaçuGilvan de Souza / Flamengo

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Hugo Perruso
A Copa do Mundo tem uma pausa de um dia desde seu início, em 13 de junho, mas os torcedores não ficarão sem jogos para assistir. A intertemporada do futebol brasileiro conta com três amistosos nesta quarta-feira (8), de Flamengo, Fluminense e Athletico-PR, além de Série B, Campeonato Brasileiro sub-20 e até mesmo Liga dos Campeões.
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Flamengo em Portugal

O Rubro-Negro disputa o segundo amistoso na Europa, desta vez contra o Lausanne-Sport, da Suíça, no estádio de Algarve. A partida será às 16h30 (de Brasília), com transmissão de: Band (TV abertya), SporTV (TV fechada), Premiere e Ge TV (Youtube ou Globoplay).

Primeiro teste do Fluminense

Já o Tricolor terá a estreia de Hulk contra o Nova Iguaçu, no Maracanã. O amistoso está marcado para 20h30 e vai passar em: SporTV (TV fechada), Premiere e Ge TV (Youtube ou Globoplay).
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Athletico-PR na Argentina

O Furacão disputa o "Desafio de Inverno" e joga contra o Boca Juniors, às 21h, no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta. A transmissão será da ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Outros jogos desta quarta-feira

- Kairat Almaty x Sutjeska, pela 1ª fase da Liga dos Campeões, às 12h: Canal Gol BR (Youtube);

- Cruzeiro x Vasco, pelo Brasileiro Sub-20, às 15h: Uol Play (streaming);

- Corinthians x Palmeiras, pelo Brasileiro Sub-20, às 15h: Canal Uol e Uol Esporte (Youtube);

- Ponte Preta x Criciúma, pela Série B, às 20h: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
* Com informações de FutnaTV