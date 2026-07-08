Estádio do Maracanã volta a receber um jogo, entre Fluminense e Nova Iguaçu - Gilvan de Souza / Flamengo

Estádio do Maracanã volta a receber um jogo, entre Fluminense e Nova IguaçuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/07/2026 09:49

três amistosos nesta quarta-feira (8), de Flamengo, Fluminense e Athletico-PR, além de Série B, Campeonato Brasileiro sub-20 e até mesmo Liga dos Campeões.

A Copa do Mundo tem uma pausa de um dia desde seu início, em 13 de junho, mas os torcedores não ficarão sem jogos para assistir. A intertemporada do futebol brasileiro conta com, além de Série B, Campeonato Brasileiro sub-20 e até mesmo Liga dos Campeões.

Flamengo em Portugal



O Rubro-Negro disputa o segundo amistoso na Europa, desta vez contra o Lausanne-Sport, da Suíça, no estádio de Algarve. A partida será às 16h30 (de Brasília), com transmissão de: Band (TV abertya), SporTV (TV fechada), Premiere e Ge TV (Youtube ou Globoplay).



Primeiro teste do Fluminense



Já o Tricolor terá a estreia de Hulk contra o Nova Iguaçu, no Maracanã. O amistoso está marcado para 20h30 e vai passar em: SporTV (TV fechada), Premiere e Ge TV (Youtube ou Globoplay).



Athletico-PR na Argentina



O Furacão disputa o "Desafio de Inverno" e joga contra o Boca Juniors, às 21h, no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta. A transmissão será da ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming).



Outros jogos desta quarta-feira



- Kairat Almaty x Sutjeska, pela 1ª fase da Liga dos Campeões, às 12h: Canal Gol BR (Youtube);



- Cruzeiro x Vasco, pelo Brasileiro Sub-20, às 15h: Uol Play (streaming);



- Corinthians x Palmeiras, pelo Brasileiro Sub-20, às 15h: Canal Uol e Uol Esporte (Youtube);



- Ponte Preta x Criciúma, pela Série B, às 20h: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).



* Com informações de FutnaTV