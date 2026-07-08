Troféu da Copa do Mundo - Yasuyoshi Chiba / AFP

Troféu da Copa do MundoYasuyoshi Chiba / AFP

Publicado 08/07/2026 08:15



Estados Unidos - As quartas de final da Copa do Mundo já estão definidas. França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça são os países que seguem na briga pelo troféu. Os jogos vão acontecer entre quinta-feira (9) e sábado (11).

O duelo que abre a nova etapa do torneio é França e Marrocos, quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Foxborough. No dia seguinte, Espanha e Bélgica entram em campo, às 16h, em Inglewood.



Depois, no sábado (11), Noruega e Inglaterra disputam a vaga às 18h, em Miami. Na sequência, Argentina e Suíça decidirão os últimos semifinalistas, às 22h, em Kansas City.

Agenda das quartas da Copa do Mundo



. França x Marrocos - quinta-feira (9), às 17h - Foxborough

. Espanha x Bélgica - sexta-feira (10), às 16h - Inglewood

. Noruega x Inglaterra - sábado (11), às 18h - Miami

. Argentina x Suíça - sábado (11), às 22h - Kansas City