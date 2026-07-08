Estados Unidos - As quartas de final da Copa do Mundo já estão definidas. França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça são os países que seguem na briga pelo troféu. Os jogos vão acontecer entre quinta-feira (9) e sábado (11).
O duelo que abre a nova etapa do torneio é França e Marrocos, quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Foxborough. No dia seguinte, Espanha e Bélgica entram em campo, às 16h, em Inglewood.
Depois, no sábado (11), Noruega e Inglaterra disputam a vaga às 18h, em Miami. Na sequência, Argentina e Suíça decidirão os últimos semifinalistas, às 22h, em Kansas City.
Agenda das quartas da Copa do Mundo
. França x Marrocos - quinta-feira (9), às 17h - Foxborough . Espanha x Bélgica - sexta-feira (10), às 16h - Inglewood . Noruega x Inglaterra - sábado (11), às 18h - Miami . Argentina x Suíça - sábado (11), às 22h - Kansas City
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