Danilo foi o único jogador da seleção a retornar ao Brasil em voo fretado da CBFFoto: Rafael Ribeiro/CBF
Lateral do Flamengo é o único da Seleção que volta em voo da CBF
Carlo Ancelotti não retorna ao país neste momento e iniciará o planejamento do novo ciclo da equipe no fim de julho
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