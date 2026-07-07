Danilo foi o único jogador da seleção a retornar ao Brasil em voo fretado da CBF - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Danilo foi o único jogador da seleção a retornar ao Brasil em voo fretado da CBFFoto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 07/07/2026 18:43

Rio - Somente um dos 26 jogadores da seleção brasileira voltou no voo fretado oferecido pela CBF após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O lateral-direito Danilo, do Flamengo, se juntou a membros do estafe da CBF e da Seleção, das áreas de marketing, comunicação e segurança, rumo ao Rio de Janeiro. A chegada no Brasil será no fim da noite desta terça-feira (7).

Quem embarca também é o goleiro Léo Nannetti, jovem do Flamengo que esteve com o grupo durante toda a Copa para auxiliar nos treinamentos como quarto arqueiro. Os demais atletas começaram a deixar o hotel The Ridge, em Basking Ridge, Nova Jersey, já na noite de domingo (5), dia da derrota de 2 a 1 para os noruegueses. Neymar, por exemplo, já postou que estava com a família em Orlando e Vinícius Jinior foi para Ibiza, na Espanha. Endrick ainda foi visto em Morristown, jantando em restaurante.

Cada jogador pôde decidir se queria retornar ao Brasil, se queria ir à Europa, no caso dos que lá jogam, ou se desejavam passar mais dias nos Estados Unidos. Apenas sete jogadores defendem clubes brasileiros: Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá, quarteto do Flamengo, Neymar (Santos), Weverton (Grêmio) e Danilo Santos (Botafogo). O goleiro gremista ganhou alguns dias de folga e vai se reapresentar na próxima segunda-feira.

O mesmo deve acontecer com os outros jogadores. O caso de Danilo é mais incerto, já que é improvável que o volante permaneça no Botafogo. Ele esperou o fim de sua participação na Copa para definir seu novo destino, que pode ser o Palmeiras ou algum time europeu.



O técnico Carlo Ancelotti também não volta ao Rio. Ele terá uns dias de folga e ficará em Vancouver, no Canadá, onde tem residência. Sua esposa é canadense. Ele deve retornar ao Brasil no fim de julho para iniciar o novo ciclo como treinador da Seleção com foco na Copa de 2030, que será em Portugal, Espanha e Marrocos.

A Data Fifa de setembro e outubro, agora maior, de 16 dias, tem dois amistosos já agendados, dias 25 e 29 de setembro, na Austrália, contra os anfitriões. A CBF ainda poderá marcar mais um jogo, na Ásia.