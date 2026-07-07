Bruno Fernandes em ação no duelo entre Portugal e Espanha, na Copa do MundoPaul Ellis / AFP
Bruno Fernandes desabafa após eliminação de Portugal na Copa do Mundo
Meia-atacante lamentou a derrota para a Espanha, nas oitavas de final
Bruno Fernandes desabafa após eliminação de Portugal na Copa do Mundo
Meia-atacante lamentou a derrota para a Espanha, nas oitavas de final
Ídolo português vê Brasil 'europeu' demais: 'Complica o que é fácil'
Hoje comentarista, Ricardo Quaresma reprovou o estilo de jogo da Seleção
Técnico do Egito acusa árbitro de cometer 'injustiça' em derrota para Argentina
Hossam Hassan reclama da atuação do francês François Letexier
Torcedores reclamam da arbitragem em jogo entre Argentina e Egito
Vitória da seleção argentina foi marcada por polêmicas
Romário critica Endrick e cobra Vini Jr após eliminação do Brasil
Ex-jogador reagiu com dureza à derrota da Seleção para a Noruega e apontou falhas de atletas e do treinador
Jornais vão à loucura com virada da Argentina: 'Coração de campeão'
Imprensa internacional 'tirou o chapéu' para a classificação diante do Egito
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.