Bruno Fernandes em ação no duelo entre Portugal e Espanha, na Copa do Mundo - Paul Ellis / AFP

Bruno Fernandes em ação no duelo entre Portugal e Espanha, na Copa do MundoPaul Ellis / AFP

Publicado 07/07/2026 17:21



Estados Unidos - Um dos principais jogadores de Portugal, Bruno Fernandes desabafou depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção perdeu para a Espanha por 1 a 0 e deu adeus ao sonho de conquistar o título inédito do torneio internacional.

“Não estivemos no nosso melhor nível. Nunca vencemos o Mundial e viemos com a expectativa lá em cima. Este grupo tinha qualidade para ganhar, mas, infelizmente, não vai. Não foi possível”, declarou o meia-atacante, em entrevista após o confronto.



“Precisamos olhar para frente de uma maneira diferente, olhar para dentro, jogar mais do nosso jeito e fazer com que as equipes nos respeitem mais”, complementou.



A derrota para os espanhóis veio já nos acréscimos, com gol de Mikel Merino. “Fomos superiores na primeira parte, mas, na segunda, baixamos muito as linhas e demos a bola a eles. Quando se joga assim, mais cedo ou mais tarde acaba sofrendo o gol”, ponderou Bruno Fernandes.

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Portugal era considerada uma das favoritas a levar o troféu da Copa do Mundo. O desempenho ao longo do torneio, porém, não foi dos melhores. No Grupo K, a seleção atropelou o Uzbequistão (5 a 0) e empatou com RD Congo (1 a 1) e Colômbia (0 a 0). Na segunda fase, eliminou a Croácia (2 a 1).