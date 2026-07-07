Momento em que Rodri provoca Bernardo Silva, no duelo entre Espanha e PortugalMolly Darlington / Getty Images via AFP

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Theo Faria
Estados Unidos - Capitão da Espanha, Rodri admitiu ter errado ao provocar Bernardo Silva, de Portugal, no fim da vitória por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O volante celebrou uma chance desperdiçada pelo meia-atacante e pediu desculpas ainda durante o confronto.
Os dois chegaram a ensaiar uma discussão, mas o espanhol rapidamente se retratou. Eles jogaram juntos no Manchester City, da Inglaterra, por várias temporadas.
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“Acho que já disse isso antes, cometi um erro porque comemorei quando ele falhou. Pedi desculpas imediatamente, mas é assim por causa da confiança que temos”, contou Rodri, ao jornal ‘Marca’.
A Espanha garantiu vaga nas quartas de final e terá a Bélgica pela frente. O duelo será na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), em Inglewood. Quem ganhar avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.