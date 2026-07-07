Momento em que Rodri provoca Bernardo Silva, no duelo entre Espanha e Portugal - Molly Darlington / Getty Images via AFP

Momento em que Rodri provoca Bernardo Silva, no duelo entre Espanha e PortugalMolly Darlington / Getty Images via AFP

Publicado 07/07/2026 10:29



Estados Unidos - Capitão da Espanha, Rodri admitiu ter errado ao provocar Bernardo Silva, de Portugal, no fim da vitória por 1 a 0 , pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O volante celebrou uma chance desperdiçada pelo meia-atacante e pediu desculpas ainda durante o confronto.

Os dois chegaram a ensaiar uma discussão, mas o espanhol rapidamente se retratou. Eles jogaram juntos no Manchester City, da Inglaterra, por várias temporadas.

“Acho que já disse isso antes, cometi um erro porque comemorei quando ele falhou. Pedi desculpas imediatamente, mas é assim por causa da confiança que temos”, contou Rodri, ao jornal ‘Marca’.



A Espanha garantiu vaga nas quartas de final e terá a Bélgica pela frente. O duelo será na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), em Inglewood. Quem ganhar avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.