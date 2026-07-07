Jogadores da Argentina comemoram a vitória - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Jogadores da Argentina comemoram a vitória Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/07/2026 17:44 | Atualizado 07/07/2026 17:58

Estados Unidos - O Egito sofreu uma dura derrota e foi eliminado nas oitavas de finais da Copa do Mundo pelo placar de 3 a 2, em uma virada histórica da seleção argentina , com partida inspirada de Lionel Messi. Os egípcios chegaram a abrir dois gols de vantagem no placar, porém, não conseguiram segurar a pressão da Albiceleste na reta final.

Além disso, o jogo ficou marcado por diversas polêmicas de arbitragem , com muitas acusações, vindas principalmente do lado egípcio e de seus apoiadores, os quais criticaram muito o juiz francês François Letexier e o árbitro responsável pelo VAR, Jérôme Brisard. Houve muita reclamação com a decisão de ambos na anulação do que seria o segundo gol do Egito na partida e do pênalti marcado a favor da Argentina.

No entanto, as polêmicas não ficaram apenas em campo, após o apito final, os torcedores argentinos e egípcios entraram em conflitos físicos e verbais. Um torcedor da seleção do Egito filmou um grupo de apoiadores da Argentina, xingando, chamando para a briga e arremessando copos da cerveja. Nas imagens, ainda é possível observar torcedores fugindo na arquibancada.

Veja as imagens gravadas pelo torcedor: