Estados Unidos - O Egito sofreu uma dura derrota e foi eliminado nas oitavas de finais da Copa do Mundo pelo placar de 3 a 2, em uma virada histórica da seleção argentina, com partida inspirada de Lionel Messi. Os egípcios chegaram a abrir dois gols de vantagem no placar, porém, não conseguiram segurar a pressão da Albiceleste na reta final.
Além disso, o jogo ficou marcado por diversas polêmicas de arbitragem, com muitas acusações, vindas principalmente do lado egípcio e de seus apoiadores, os quais criticaram muito o juiz francês François Letexier e o árbitro responsável pelo VAR, Jérôme Brisard. Houve muita reclamação com a decisão de ambos na anulação do que seria o segundo gol do Egito na partida e do pênalti marcado a favor da Argentina.
No entanto, as polêmicas não ficaram apenas em campo, após o apito final, os torcedores argentinos e egípcios entraram em conflitos físicos e verbais. Um torcedor da seleção do Egito filmou um grupo de apoiadores da Argentina, xingando, chamando para a briga e arremessando copos da cerveja. Nas imagens, ainda é possível observar torcedores fugindo na arquibancada.
Veja as imagens gravadas pelo torcedor:
Argentina’s fans throw beer cans and curse Egyptian fans inside the stadium following Argentina’s goal. pic.twitter.com/iZLHDz2QUa
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