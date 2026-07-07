Cristiano Ronaldo chora após queda de Portugal para a Espanha - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Cristiano Ronaldo chora após queda de Portugal para a EspanhaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/07/2026 17:58

eliminação para a Espanha, nesta segunda-feira (6). Estados Unidos - Ídolo da Suécia e dono de um currículo invejável, Zlatan Ibrahimovic aproveitou sua posição de comentarista do canal estadunidense "FOX Sports" para mandar um recado a Cristiano Ronaldo. O atacante português pode ter entrado em campo pela última vez em Copas do Mundo, na, nesta segunda-feira (6).

Em sua fala, o sueco fez questão de exaltar CR7 e sua história pela seleção. Porém, lamentou a queda na edição atual, que, segundo indícios do próprio português, parece ter sido sua última. Hoje com 41 anos, o centroavante participou do Mundial em seis oportunidades e nunca conseguiu conquistar o troféu.

"Eu mando ao Cristiano Ronaldo todo o meu respeito. Ele fez coisas enormes. A Copa do Mundo vai sentir falta dele, assim como ele também vai sentir falta da Copa do Mundo. Ele tentou ser campeão... não é fácil, é provavelmente uma das coisas mais difíceis de se vencer", disse Ibrahimovic.

"E a mentalidade dele é vencer em tudo que disputa. Ele não disse que está se aposentando da seleção, então vamos ver o que acontece. Todos devem continuar aproveitando enquanto ele estiver jogando, seja qual for a camisa que ele usar", acrescentou o atacante sueco, com esperanças de que o camisa 7 não tenha feito seu último jogo pela seleção de Portugal.



*Sob supervisão de Rodrigo Souza