Cristiano Ronaldo chora após queda de Portugal para a EspanhaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Ibrahimovic lamenta adeus de CR7 na Copa: 'Ele tentou ser campeão'
Cristiano Ronaldo encerrou sua sexta participação em Mundiais, novamente sem o troféu
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