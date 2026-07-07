Portugal - A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estabeleceu o próximo domingo (12) como prazo para tentar fechar a contratação de Jorge Jesus. Segundo apuração da 'ESPN', a entidade acelerou as negociações em busca do substituto de Roberto Martínez e quer definir a situação o quanto antes.
A vaga foi aberta após a eliminação para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo, na última segunda-feira (6). Depois da derrota, Roberto Martínez confirmou a saída do cargo.
O espanhol assumiu o comando de Portugal em 2023. Durante sua passagem, a seleção foi eliminada nas quartas de final da Eurocopa de 2024 e conquistou a Liga das Nações de 2025, justamente contra a Espanha, adversária que encerrou a campanha portuguesa na atual Copa do Mundo.
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