Evertton Araújo em ação pelo Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Evertton Araújo em ação pelo FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 07/07/2026 20:55 | Atualizado 08/07/2026 12:04

Portugal - Evertton Araújo não escondeu que sonha em atuar na Europa, mas mantém a cabeça focada no Flamengo . Em entrevista coletiva nesta terça-feira (7), o volante celebrou as oportunidades no Rubro-Negro e espera conquistar mais títulos com o manto.

"Eu fico com a cabeça bem tranquila porque sou um cara que trabalha bastante e sei que o trabalho está me devolvendo coisas gigantes. Sei que vai me devolver bastante ainda. Sou um cara que acredita muito em Deus. É um sonho jogar na Europa, com certeza sonho de todo o jogador, mas estou com a cabeça focada aqui no Flamengo. Estou feliz com as oportunidades que venho ganhando e espero estar ajudando ao Flamengo e conquistando títulos também".

Ele aproveitou as oportunidades que recebeu em meio aos desfalques no setor e foi um dos destaques positivos do Flamengo no primeiro semestre de 2026. Na coletiva, Evertton Araújo foi perguntado sobre a evolução com o técnico Leonardo Jardim.

"Acho que a evolução de jogar um pouco mais solto. Venho aprimorando cada vez mais essa questão de jogar mais para frente, de sair mais para o jogo. Acho que é isso que vem me fazendo evoluir cada vez mais dentro de campo e ajudando o Flamengo".