José Boto é o diretor técnico de futebol do FlamengoCarlos Elias Junior/Arquivo O Dia

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João Alexandre Borges
Rio - O diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, falou sobre as situações de Alex Sandro e Danilo. Sem especificar qual, ele contou que um já está renovado e que ainda aguarda a resposta de outro.
"Vou dizer assim: um está renovado e o outro estamos à espera de uma resposta. Para os dois houve proposta. Um já está renovado e outro à espera de uma resposta. (As propostas são de) Mais um ano para cada um", disse José Boto, à 'ESPN'.
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Embora o dirigente não tenha revelado, o jogador que está renovado é Alex Sandro. O novo vínculo do lateral-esquerdo com o Flamengo irá até o fim de 2027.
Danilo, que assim como Alex Sandro estava com a seleção brasileira na Copa do Mundo, tem contrato válido até o fim deste ano.