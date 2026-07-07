José Boto é o diretor técnico de futebol do Flamengo - Carlos Elias Junior/Arquivo O Dia

José Boto é o diretor técnico de futebol do FlamengoCarlos Elias Junior/Arquivo O Dia

Publicado 07/07/2026 18:55

Rio - O diretor técnico de futebol do Flamengo , José Boto, falou sobre as situações de Alex Sandro e Danilo. Sem especificar qual, ele contou que um já está renovado e que ainda aguarda a resposta de outro.

"Vou dizer assim: um está renovado e o outro estamos à espera de uma resposta. Para os dois houve proposta. Um já está renovado e outro à espera de uma resposta. (As propostas são de) Mais um ano para cada um", disse José Boto, à 'ESPN'.

Embora o dirigente não tenha revelado, o jogador que está renovado é Alex Sandro . O novo vínculo do lateral-esquerdo com o Flamengo irá até o fim de 2027.

Danilo, que assim como Alex Sandro estava com a seleção brasileira na Copa do Mundo, tem contrato válido até o fim deste ano.