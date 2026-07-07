Jorginho falou sobre como 'virou flamenguista' no último ano - Reprodução / YouTube

Jorginho falou sobre como 'virou flamenguista' no último anoReprodução / YouTube

Publicado 07/07/2026 08:10

O meia Jorginho foi anunciado pelo Flamengo em junho de 2025 para a disputa da Copa do Mundo de Clubes e, desde então, já viveu muitas emoções na equipe, com as conquistas da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e a final da Copa Intercontinental. Em entrevista ao canal oficial do Rubro-Negro, publicada na noite desta segunda-feira (6), o jogador de 34 analisou sua trajetória no time.



"Virei flamenguista", disse. "Aprendi muito sobre o que é ser Flamengo. Todo esse ano foi muito intenso. Um ano no Flamengo parece ser uns três da Europa, com a quantidade de jogos, as distâncias de viagem, as logísticas, a intensidade da torcida, do carinho, então acredito que aprendi muita coisa e tô desfrutando bastante."



O jogador de 34 anos ainda deu detalhes sobre como está sendo a intertemporada do Rubro-Negro em Algarve, sul de Portugal.

"A gente vem treinando várias situações de jogo que, quando você atua a cada três dias, acaba não tendo a possibilidade de praticar certas situações. Então, acredito que o comandante tá fazendo um bom trabalho na questão de trabalhar a parte baixa, trabalhar pressão alta, parte ofensiva. Então, ele está tendo tempo para trabalhar isso agora, o que jogando a cada três dias, é complicado", afirmou.

Jorginho também falou sobre a alta expectativa em cima do Flamengo para a sequência da temporada e analisou o confronto das oitavas da Libertadores, contra o Cruzeiro. "A expectativa vem do que o clube em si e a equipe vêm fazendo. Se a gente não tivesse ganho, se não tivéssemos o elenco que temos, se não tivéssemos a capacidade de poder chegar, a expectativa não seria lá em cima. Então, é só um reflexo do que a gente pode entregar."



"A gente sabe que vai ser um jogo difícil [com o Cruzeiro], contra uma equipe forte, mas sabemos também que temos que pensar no que vem antes. Tem muita coisa para acontecer", concluiu.

No primeiro jogo da intertemporada, o Flamengo empatou com o River Plate em 2 a 2, na última sexta-feira (3). Agora, o Rubro-Negro encara o Lausanne-Sport, da Suíça, nesta quarta-feira (8), às 16h30 (horário de Brasília).