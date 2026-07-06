Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal - Gilvan de Souza/Flamengo

Jogadores do Flamengo durante treino em resort em PortugalGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/07/2026 13:50

Tido como o herdeiro do posto deixado por Wesley no Flamengo, o lateral-direito Daniel Salles tem boas apresentações pelos profissionais, tanto atuando pelo lado direito, quanto pelo lado esquerdo, e foi convocado pelo técnico Leonardo Jardim para a intertemporada em Portugal.



Mas logo nos primeiros minutos em que esteve em campo, quando entrou no segundo tempo do amistoso entre Flamengo e River Plate, o jogador sentiu dores musculares e teve que deixar o campo.