Flamengo enfrentou o River Plate em jogo amistoso pelo Torneio de Algarve, em PortugalGilvan de Souza / Flamengo
Em jogo de quatro gols, Flamengo empata com River Plate em amistoso em Portugal
Equipes se enfrentaram em partida pelo Torneio de Algarve
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