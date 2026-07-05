O rapper 2ZDinizz apresentou a terceira camisa do Flamengo de 2026 - Divulgação

O rapper 2ZDinizz apresentou a terceira camisa do Flamengo de 2026Divulgação

Publicado 05/07/2026 11:27

A terceira camisa do Flamengo foi divulgada pelo rapper 2ZDinizz, em show em Macapá, na noite de sábado. A ação de marketing do clube e da Adidas é a primeira para apresentar a nova coleção da temporada 2026.



Na cor vermelha, a camisa do Flamengo tem detalhes em preto e branco, além de grafismo de ondas. Produzida pela linha Originals da fornecedora de material esportivo, ainda possui o histórico escudo do remo do clube.



O novo uniforme ficará à venda ainda em julho, mas os valores ainda não foram confirmados. Ele vai substituir a de 2025, de cor bege com detalhes dourados e que fez sucesso entre os torcedores.