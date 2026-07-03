Jogo será no estádio Mané Garrincha - Alexandre Vidal / Flamengo

Jogo será no estádio Mané GarrinchaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/07/2026 08:56 | Atualizado 03/07/2026 08:57

O Flamengo agendou mais um amistoso para o período de intertemporada, durante a pausa para a Copa do Mundo. A equipe de Leonardo Jardim jogará contra o Olimpia, do Paraguai, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo dia 17 de julho, às 20h. Os ingressos já estão disponíveis por meio da plataforma Ticket and Go, com valores de R$ 59 a R$ 278.

Este será o último compromisso do Rubro-Negro antes do retorno do Campeonato Brasileiro, que acontece em 22 de julho, contra a Chapecoense.

Neste momento, o Flamengo está em Portugal para a disputa do Troféu de Algarve. O time carioca enfrenta o River Plate nesta sexta-feira (3), às 15h30 (horário de Brasília). Em seguida, encara o Lausanne-Sport, da Suíça, na próxima quarta-feira (8), e o Benfica, em 11 de julho. A delegação volta ao Brasil no dia 12 de julho.