Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 03/07/2026 07:36 | Atualizado 03/07/2026 08:21

Rio — Após ficar mais de um mês longe dos gramados durante a pausa da Copa do Mundo, o Flamengo volta a campo nesta sexta-feira (3), às 15h30 (horário de Brasília), para enfrentar o River Plate, da Argentina, no estádio de Algarve, em Portugal. Apesar da partida ser amistosa, o técnico Leonardo Jardim deve escalar o que tem de melhor à disposição.



Entre os titulares relacionados para o Troféu de Algarve, apenas Léo Ortiz segue como desfalque. O zagueiro iniciou a intertemporada com trabalhos internos na academia e ainda não retomou os treinamentos. Ele segue se recuperando de lesão muscular na região posterior da coxa direita, sofrida na vitória sobre o Coritiba, o último jogo antes da parada para o Mundial, em 30 de maio. Portanto, com Danilo e Léo Pereira na Seleção, João Victor deve ganhar a chance.

Portanto, a escalação que deve começar o jogo é: Rossi; Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Bruno Henrique, Samuel Lino e Pedro. A tendência é que os atletas da base entrem ao longo do segundo tempo, conforme o 'ge'.

Já o River Plate, comandado por Eduardo Coudet, pode mandar a campo uma escalação alternativa. A equipe passa por uma reformulação no elenco.



O planejamento da comissão técnica prevê, ainda, que os mais jovens iniciem a partida contra o Lausanne, da Suíça, na próxima quarta-feira (8). A equipe titular volta no duelo com o Benfica, no sábado (11).