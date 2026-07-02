Leonardo Jardim, em entrevista divulgada nesta quinta-feira (2) - Reprodução / YouTube

Leonardo Jardim, em entrevista divulgada nesta quinta-feira (2)Reprodução / YouTube

Publicado 02/07/2026 12:39

O técnico Leonardo Jardim, do Flamengo, afirmou que o Cruzeiro, adversário nas oitavas de final da Libertadores, tem muita qualidade, mas destacou a importância de focar nos quatro jogos da equipe pelo Campeonato Brasileiro até o mata-mata continental, após a volta da Copa do Mundo. Em entrevista publicada pelo canal oficial do Rubro-Negro nesta quinta-feira (2), ele também ressaltou a importância do período da intertemporada.



"O Cruzeiro é um dos grandes protagonistas do futebol no Brasil que montou uma equipe boa este ano. Para nós, vai ser um grande jogo. O presidente, há dias, falava que o sorteio não nos favoreceu. Mas para nós, profissionais de futebol aqui dentro, o jogo mais importante vai ser a Chapecoense, o São Paulo, porque nós vamos ter quatro jogos antes da Libertadores que podem muito bem definir o Campeonato Brasileiro. Podemos estar na luta ou nos afastarmos. E é esse o foco que nós queremos", disse.



O Flamengo está na segunda colocação do Brasileirão, com 34 pontos, sete atrás do Palmeiras. Jardim elogiou o desempenho da equipe em meio à busca pela liderança. "Existem, ainda, grandes possibilidades da gente se aproximar, porque eu acredito que a estamos em segundo lugar, mas em termos de performance, a gente tem jogado bem. É só uma questão da bola entrar mais vezes, e a bola não tem entrado. É acreditar que no futuro, vai entrar mais vezes."

'Período importante'

A delegação rubro-negra está em Portugal para a disputa do Troféu de Algarve, torneio que também conta com River Plate, Benfica e o clube suíço Lausanne-Sport. Jardim opinou que o período de amistosos e treinamentos é importante, apesar de não ter o elenco completo à disposição.



"O 'handicap' que existe aqui é nós trabalharmos só com metade do elenco, a outra metade é somente os jogadores do sub-20. Eu costumo comparar isso a cozinhar, quando tem somente metade dos ingredientes. A outra metade não tem, e vai ter que fazer uma comida com aquilo que tem", disse, antes de confessar torcida para que os brasileiros se reintegrem mais tarde, como sinal de que conseguiram avançar na Copa do Mundo.



Jardim ainda destacou como a viagem também será crucial para analisar os jogadores do sub-20 e definir os seus futuros. "Temos que aproveitar, e aproveitamos este período também para ver alguns destes jovens do sub-20. Temos aqui cerca de nove jogadores dos sub-20. Aproveitá-los para vê-los, trabalhá-los um pouco, para sabermos que direção vamos dar a eles, se é ficar na equipe principal, continuar no sub-20 ou eventualmente serem emprestados para criarem alguma bagagem fora do Flamengo."



O time estreia no Troféu de Algarve contra o River Plate nesta sexta-feira (3), às 15h30 (horário de Brasília). Depois de encarar o Lausanne-Sport e o Benfica, o Flamengo volta a campo para enfrentar a Chapecoense, em 22 de julho, pelo Brasileirão.