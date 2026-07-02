João Victor é um dos jovens da base do Flamengo observados por Leonardo Jardim na intertemporada - Gilvan de Souza/Flamengo

João Victor é um dos jovens da base do Flamengo observados por Leonardo Jardim na intertemporadaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/07/2026 14:08

deve ser titular nos amistosos em Portugal, a começar contra River Plate na sexta-feira (3), às 15h30 (de Brasília) e se vê mais preparado para o desafio.

João Victor, aos poucos, recupera espaço nos profissionais do Flamengo . Após início catastrófico em 2025, com falhas em dois jogos seguidos e muitas vaias da torcida, o jovem zagueiro de 19 anos, a começar contra River Plate na sexta-feira (3), às 15h30 (de Brasília) e se vê mais preparado para o desafio.

Ainda em processo de transição, o jogador admite que o início pelo Rubro-Negro não foi fácil. Os erros em gols sofridos contra o Sport e, principalmente, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense - quando foi vaiado e saiu ainda no intervalo - deixaram a promessa da base no fim da fila com Filipe Luís.



"Quando a gente entra em campo, a gente está sujeito a tudo. Creio que atleta algum, quando entra em campo assim tão jovem, tem uma boa sequência no futebol profissional. Não se espera que seja daquela maneira, falhar em dois jogos. Mas creio que Deus escreve a nossa história em linhas tortas", disse em coletiva de imprensa.



João Victor então foi preservado e voltou à equipe sub-20. Desde então alterna nos treinamentos com os profissionais e chegou a disputar três jogos no Campeonato Carioca, com o time alternativo enquanto o elenco principal estava de férias, mas não teve novas chances.



Desfalques no Flamengo ajudam João Victor



Com a chegada de Leonardo Jardim, o jovem zagueiro voltou a ser relacionado em uma partida dos profissionais e entrou em campo na vitória sobre o Coritiba no fim de maio.

E agora, terá mais tempo para ser observado, já que o Flamengo não poderá contar com Danilo e Léo Pereira, com a seleção brasileira na Copa do Mundo, e Léo Ortiz, que se recupera de lesão.



"Foi um período difícil, um período em que as pessoas que amo estavam do meu lado, foi o mais importante de mim, me deram total apoio, tanto o pessoal de caso quanto o pessoal do clube. Acho que foi para a evolução para a amadurecer. Já passou, agora é bola para frente, aproveitar as oportunidades, que se Deus quiser tudo vai dar certo", afirmou.