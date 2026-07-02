João Victor é um dos jovens da base do Flamengo observados por Leonardo Jardim na intertemporadaGilvan de Souza/Flamengo
João Victor celebra nova chance no Flamengo após 'período difícil'
Zagueiro de 19 anos deve ser titular contra River Plate, em amistoso na sexta-feira
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