Kaiki Bruno é o novo reforço do Como, da Itália - Divulgação / Como

Kaiki Bruno é o novo reforço do Como, da ItáliaDivulgação / Como

Publicado 02/07/2026 11:17

Itália - O Como, da Itália, anunciou nesta quinta-feira (2) a contratação de Kaiki Bruno, que estava na mira do Flamengo . O lateral-esquerdo deixou o Cruzeiro por empréstimo até 2027, mas o acordo prevê obrigação de compra ao fim do vínculo.

Os italianos vão pagar cerca de 14 milhões de euros (R$ 82 milhões) pelo jogador.

O Rubro-Negro havia manifestado interesse em contar com o defensor para a próxima temporada. Ele trabalhou com Leonardo Jardim no Cabuloso. No entanto, as tratativas não avançaram.

Em 2026, Kaiki Bruno deu quatro assistências em 32 jogos pelo Cruzeiro, todos entre os titulares. O lateral-esquerdo apareceu na pré-lista de Carlo Ancelotti para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo, mas ficou fora da relação final.