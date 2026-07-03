Enzo Fernández garante a classificação do Chelsea - AFP

Enzo Fernández garante a classificação do ChelseaAFP

Publicado 03/07/2026 20:30

Rio - O Real Madrid se pronunciou sobre um possível interesse em Enzo Fernández. Em comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira (3), o clube merengue negou qualquer negociação pelo meio-campista argentino e afirmou que as informações divulgadas pela imprensa espanhola não procedem.

A notícia ganhou força após veículos da Espanha noticiarem um suposto interesse do Real Madrid no jogador do Chelsea. Segundo as publicações, o clube merengue teria iniciado conversas a pedido de José Mourinho, e o atleta também veria com bons olhos uma transferência para a equipe espanhola. Enzo Fernández está avaliado em 90 milhões de euros (cerca de R$ 533 milhões, na cotação atual).

No momento, o jogador representa a seleção argentina na Copa do Mundo. De acordo com seu empresário, Javier Pastore, Enzo está totalmente focado na competição, embora monitore possibilidades para deixar o Chelsea no futuro.

"Hoje, o jogador está pensando tranquilamente na seleção, está jogando uma Copa do Mundo, está muito perto de chegar às oitavas de final... Ele só está pensando nisso e estamos analisando possibilidades para ele sair do Chelsea, mas não há nada concreto ou confirmado em nenhum clube", disse Pastore ao jornal Marca.

Na temporada 2025/26, Enzo Fernández disputou 54 partidas, sendo 49 como titular, e anotou 15 gols e sete assistências. O Chelsea teve uma campanha abaixo do esperado, terminou na décima colocação da liga com 52 pontos e ficará fora das competições europeias na temporada 2026/27.

Confira o pronunciamento do Real Madrid:

"Diante das informações e declarações divulgadas nos últimos dias sobre um suposto interesse do Real Madrid C. F. no jogador Enzo Fernández, o clube deseja esclarecer que não realizou nenhuma gestão, direta ou indireta, com o objetivo de contratar o atleta e, da mesma forma, não tem qualquer intenção de concretizar essa operação.



O Real Madrid deseja expressar seu máximo respeito por Enzo Fernández, um grande jogador cuja trajetória e qualidade são amplamente reconhecidas, assim como pelo Chelsea FC, clube com o qual mantém uma excelente relação institucional.



Justamente pelo respeito que merece uma instituição como o Chelsea FC e pelos princípios de lealdade institucional que sempre nortearam a atuação do Real Madrid, o clube considera necessário desmentir categoricamente especulações que não têm fundamento e não correspondem à realidade.



O Real Madrid lamenta que, apesar da clareza dos fatos e da inexistência de qualquer atuação por parte do clube, continuem sendo divulgadas informações que não condizem com a realidade e que apenas contribuem para gerar confusão entre os torcedores e prejudicar desnecessariamente as entidades e pessoas envolvidas."