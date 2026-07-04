Bernal em ação contra o Internacional, neste domingo (3), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Bernal em ação contra o Internacional, neste domingo (3), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do BrasileirãoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 04/07/2026 20:42 | Atualizado 04/07/2026 20:42

Rio - Os detalhes foram resolvidos, e o Fluminense acertou a venda de Facundo Bernal para o Real Betis (ESP). O volante uruguaio viajará para a Espanha para se apresentar ao clube de Sevilha.

A operação total ficou em torno de 12 milhões de dólares (R$ 62 milhões). O Tricolor detém 60% dos direitos do atleta. A informação foi divulgada primeiro pelo 'ge'.

Facundo Bernal também foi procurado pelo Torino, mas o clube italiano não chegou a formalizar uma proposta. Agora, o volante uruguaio vai atuar no clube do futebol espanhol.

O jogador foi anunciado como reforço do Fluminense em agosto de 2024. De lá para cá, disputou 83 partidas com a camisa do Flu, não fez gols e deu três assistências.