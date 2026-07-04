Bernal em ação contra o Internacional, neste domingo (3), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do BrasileirãoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense acerta venda de Facundo Bernal para clube espanhol
Volante chegou ao Tricolor em agosto de 2024
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Hulk marca, e Fluminense derrota o São Cristóvão em amistoso
Reforço marcou um dos gols da vitória por 5 a 0; próximos duelos serão disputados no Maracanã com presença de público
Fluminense encaminha venda de Bernal e tenta aumentar valor a receber
Tricolor aprova proposta do Real Betis, que tem interesse no uruguaio desde 2025
Joia do Fluminense assina primeiro contrato profissional
Jean Carlos firma vínculo até 20 de junho de 2029
CBF altera horário de Fluminense x Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro
Jogo está marcado para o dia 17 de julho, no Maracanã
De saída, Bernal fará exames médicos para assinar com o Betis
Volante, de 22 anos, está mudando de ares
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