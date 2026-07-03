Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
CBF altera horário de Fluminense x Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro
Jogo está marcado para o dia 17 de julho, no Maracanã
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