Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/07/2026 15:17 | Atualizado 03/07/2026 15:47

Rio - A CBF alterou o horário do duelo entre Fluminense e Red Bull Bragantino, dia 17 de julho (uma sexta-feira), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que estava agendada para às 21h30 (de Brasília), será às 20h.

O embate marcará o retorno do time carioca após a pausa para a Copa do Mundo. Até lá, o elenco comandado por Luis Zubeldía fará amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, também no Maracanã. O primeiro será na quarta-feira (8), às 20h30. O segundo, no domingo (12), às 16h.

O Fluminense briga na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro. Neste momento, soma 31 pontos e ocupa a terceira posição. O líder é o Palmeiras, isolado com 41.