Thiago Silva em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Thiago Silva faz primeiro treino completo no Fluminense após volta
Zagueiro, de 41 anos, participou de atividade nesta terça-feira (1)
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Zagueiro se apresentou nesta terça-feira (30) e deu início aos trabalhos no clube
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