Thiago Silva, em entrevista ao canal oficial do Fluminense - Reprodução / FluTV

Thiago Silva, em entrevista ao canal oficial do FluminenseReprodução / FluTV

Publicado 01/07/2026 09:18

Rio - O zagueiro Thiago Silva revelou que fez um convite para o meia Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, retornar ao Fluminense quando o clube mineiro foi treinar no CT do Tricolor, no ano passado. Em entrevista para o canal oficial do clube carioca, o defensor ainda comentou sobre a sua tentativa de chamar Hulk, o que acabou se concretizando.



"Nos jogos contra o Hulk, contra o Atlético-MG, no ano passado, a gente trocou muita ideia. Quando eles vieram treinar aqui no CT, acompanhei o treino do Sampaoli. Fiz o convite para que ele e o Arana pudessem vir para o Fluminense, e para que o Scarpa também pudesse voltar", disse. Scarpa defendeu a camisa Fluminense entre 2014 e 2017.

Thiago Silva detalhou a felicidade pelo plano ter se concretizado, mesmo após sua saída. "Depois da minha ida de volta para a Europa, isso na minha cabeça tinha praticamente se encerrado. Aí, eu estou lá, vem o Arana, chega o Hulk, a eu mando uma mensagem para ele [Hulk], falando 'Parabéns por ter ido, o clube é maravilhoso, você vai gostar'", afirmou.

Agora, anos após dividirem o vestiário pela seleção brasileira na Copa do Mundo 2014, o zagueiro e o atacante voltarão a jogar juntos.

Thiago Silva assinou contrato com o Fluminense até o fim do ano. Ele usará a camisa 3 nesta que será sua quarta passagem pelo Tricolor.