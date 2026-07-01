Nino está no Zenit desde 2024 e gostaria de retornar ao Brasil - Divulgação / Zenit

Nino está no Zenit desde 2024 e gostaria de retornar ao BrasilDivulgação / Zenit

Publicado 01/07/2026 16:55

Rio - O Zenit, da Rússia, desistiu de negociar o zagueiro Nino com Fluminense e Palmeiras. Em reunião para definir o planejamento para a próxima temporada, o clube russo decidiu que não pretende vender o defensor para clubes brasileiros e só deve abrir conversas com clubes europeus, de acordo com a "ESPN".

Nos últimos dias, Nino recebeu uma sondagem de um clube espanhol. Porém, existem questões burocráticas e jurídicas pela relação atual entre Rússia e União Europeia, que envolve sanções, e isso pode atrapalhar. O clube chegou a procurar a Uefa e outros órgãos para conseguir passar por cima das restrições.

Nino estava na mira do Fluminense e Palmeiras. O Alviverde recuou após contratar Barboza, do Botafogo. O Tricolor, por sua vez, contratou Thiago Silva, mas ainda tinha interesse em trazer de volta o capitão do título da Libertadores de 2023.

Caso não retorne para o Brasil, o zagueiro tem interesse em se transferir para o clube espanhol. Contratado pelo Zenit em 2024, o zagueiro soma 83 jogos, quatro gols e quatro assistências. Na última temporada, foram 32 jogos, um gol e duas assistências.