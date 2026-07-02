Thiago Silva em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/07/2026 19:15

Rio - O Fluminense realizará mais um amistoso durante a parada da Copa do Mundo. O Tricolor vai enfrentar o São Cristóvão, neste sábado (4), às 9h (de Brasília), no CT Carlos Castilho, como parte da preparação para a sequência da temporada. O jogo não terá presença de público.

Além do São Cristóvão, o Fluminense também enfrentará o Nova Iguaçu na próxima quarta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), e o Bahia, no dia 12 de julho, às 16h, ambos no Maracanã. Os dois confrontos serão disputados com a presença da torcida e os ingressos já estão à venda.

O duelo contra o Nova Iguaçu poderá marcar a estreia de Hulk com a camisa do Fluminense. Já no confronto contra o Bahia, a expectativa é pelo retorno de Cannobio. O atacante defendeu o Uruguai na Copa do Mundo e, após a eliminação, recebeu férias, com reapresentação marcada para o dia 10 de julho.

O Fluminense ocupa atualmente a terceira colocação o Brasileirão, com 31 pontos. O Tricolor também está nas oitavas de final da Libertadores, onde enfrentará o Independiente Rivadavia, da Argentina, e na mesma fase da Copa do Brasil, onde terá o clássico com o Vasco.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza