Bernal está de saída do Flu - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Bernal está de saída do FluMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/07/2026 14:42

Rio - O volante Facundo Bernal, de 22 anos, está cumprindo os últimos trâmites para deixar o Fluminense. De acordo com informações do jornalista uruguaio Uriel Iugt, o jovem vai fazer exames médicos nesta sexta-feira (3) para assinar com o Real Betis.

A operação de transferência do Fluminense para o Betis será no valor de 10 milhões milhões de euros (aproximadamente R$ 59,3 milhões). O Tricolor tem 60% dos direitos econômicos de Bernal.

O volante chegou ao clube carioca no meio de 2024. Para tirá-lo do Defensor, do Uruguai, o Tricolor desembolsou algo em torno de 3,6 milhões de dólares (R$ 20 milhões). Ele tem contrato até o fim de 2029.

Bernal teve altos e baixos no Fluminense. Seus melhores momentos foram no Mundial de Clubes do ano passado e no começo de 2026 quando foi titular. No total, ele entrou em campo em 83 partidas, não fez gols e deu três assistências.