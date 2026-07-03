Jean Carlos assinou contrato até 20 de junho de 2029 - Nicholas Rodrigues/Fluminense FC

Jean Carlos assinou contrato até 20 de junho de 2029Nicholas Rodrigues/Fluminense FC

Publicado 03/07/2026 19:00 | Atualizado 03/07/2026 19:01

Rio - Uma das principais joias de Xerém, o atacante Jean Carlos assinou o primeiro contrato profissional com o Fluminense. Cria da Escolinha Oficial de Futebol do Flu, o antigo Projeto Guerreirinhos, o jovem de apenas 16 anos firmou vínculo até 20 de junho de 2029.

"Estou muito feliz (...) Falo que aqui é minha segunda casa, onde me sinto à vontade, confortável e leve. É uma honra construir minha carreira nessa instituição maravilhosa. Que eu possa conquistar muitos títulos e, se Deus quiser, um dia, estrear pelo profissional desse grande clube", disse.

Jean Carlos chegou ao Fluminense com apenas oito anos, em 2018, através do futsal. Campeão do Torneio Internacional de Montaigu Sub-16 pelo Brasil, o jovem é titular do Sub-17 do clube, que está na vice-liderança do Brasileirão, classificado para a final do Carioca e garantido na Copa do Brasil de 2027.

Em 2025, ele faturou a Copa Dois de Julho como melhor jogador pela Seleção Brasileira Sub-15, além de ter cobrado o pênalti do título igualmente invicto do Sul-Americano da categoria contra a Argentina. O canhoto também foi capitão na conquista da Copa Rio Sub-15 da temporada passada, quando venceu ainda a Taça Guanabara e a Morozov Cup, na Rússia.