Jean Carlos assinou contrato até 20 de junho de 2029Nicholas Rodrigues/Fluminense FC
Joia do Fluminense assina primeiro contrato profissional
Jean Carlos firma vínculo até 20 de junho de 2029
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