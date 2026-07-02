Alisson em treino do Fluminense na manhã deste sábado no CT Foto: Lucas Merçon / Fluminense.
Emprestado ao Fluminense, Alisson vive momento de indefinição
Acordo prevê opção de compra no fim do ano
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Fluminense disputará novo amistoso durante pausa da Copa do Mundo
Jogo será disputado no CT Carlos Castilho, sem público
Thiago Silva faz primeiro treino completo no Fluminense após volta
Zagueiro, de 41 anos, participou de atividade nesta terça-feira (1)
Zenit muda de ideia e não pretende negociar Nino com Fluminense e Palmeiras
Clube espanhol entra na disputa pelo zagueiro
Thiago Silva revela que fez convite para ex-Flu retornar ao clube
Defensor também comentou sobre conversas com Arana e Hulk quando ambos estavam no Atlético-MG
Thiago Silva reassume a camisa 3 e faz agradecimento a Jemmes
Zagueiro se apresentou nesta terça-feira (30) e deu início aos trabalhos no clube
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