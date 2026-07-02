Alisson em treino do Fluminense na manhã deste sábado no CT - Foto: Lucas Merçon / Fluminense.

Alisson em treino do Fluminense na manhã deste sábado no CT Foto: Lucas Merçon / Fluminense.

Publicado 02/07/2026 19:30 | Atualizado 02/07/2026 19:33

Rio - Emprestado para o Fluminense, o volante Alisson vive um momento de indefinição sobre o futuro. O jogador, de 33 anos, sofreu uma lesão no fim de maio e está em transição física. No segundo semestre, o meio-campista precisará se provar para tentar permanecer para a próxima temporada.

Alisson foi emprestado pelo São Paulo até o final de 2026, com opção de compra prevista de 2,5 milhões de euros (R$ 15,1 milhões). Contratado no início deste ano após perder espaço na equipe paulista, o volante soma oito jogos e deu apenas uma assistência com a camisa tricolor.

Titular no São Paulo, Alisson perdeu espaço no início deste ano após negociar com o Corinthians. O jogador foi um pedido do técnico Dorival Junior e chegou a visitar o CT do Parque São Jorge, mas o Timão recuou de última hora e saiu do negócio. Sem clima para permanecer, foi afastado.

Alisson chegou a ser relacionado para a estreia do São Paulo, mas não entrou em campo. Depois, não fez mais parte das listas do então técnico Hernán Crespo. O volante ficou treinando separado até acertar a ida para o Fluminense. O jogador recebeu aval do técnico Luis Zubeldía.