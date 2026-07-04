Hulk em treino do Fluminense Foto: Lucas Merçon / Fluminense
A atividade foi realizada sem a presença de público. Além de Hulk, Jemmes, John Kennedy e Kevin Serna marcaram os gols tricolores, enquanto o São Cristóvão também contribuiu com um gol contra.
Além do São Cristóvão, o Fluminense enfrentará o Nova Iguaçu na próxima quarta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), e o Bahia, no dia 12 de julho, às 16h, ambos no Maracanã. Diferentemente do primeiro amistoso, os dois confrontos contarão com a presença da torcida.
Já no confronto contra o Bahia, a expectativa é pelo retorno de Cannobio. O atacante defendeu o Uruguai na Copa do Mundo e, após a eliminação, recebeu férias, com reapresentação marcada para o dia 10 de julho.
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