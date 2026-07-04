Hulk em treino do Fluminense - Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Hulk em treino do Fluminense Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 04/07/2026 17:10

Rio – O Fluminense goleou o São Cristóvão por 5 a 0 em seu primeiro amistoso de intertemporada neste sábado (5), no CT Carlos Castilho. Na partida, Hulk anotou um dos gols da vitória do Tricolor.



A atividade foi realizada sem a presença de público. Além de Hulk, Jemmes, John Kennedy e Kevin Serna marcaram os gols tricolores, enquanto o São Cristóvão também contribuiu com um gol contra.





Além do São Cristóvão, o Fluminense enfrentará o Nova Iguaçu na próxima quarta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), e o Bahia, no dia 12 de julho, às 16h, ambos no Maracanã. Diferentemente do primeiro amistoso, os dois confrontos contarão com a presença da torcida.



Já no confronto contra o Bahia, a expectativa é pelo retorno de Cannobio. O atacante defendeu o Uruguai na Copa do Mundo e, após a eliminação, recebeu férias, com reapresentação marcada para o dia 10 de julho. Leia mais: Fluminense encaminha venda de Bernal e tenta aumentar valor a receber Além do São Cristóvão, o Fluminense enfrentará o Nova Iguaçu na próxima quarta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), e o Bahia, no dia 12 de julho, às 16h, ambos no Maracanã. Diferentemente do primeiro amistoso, os dois confrontos contarão com a presença da torcida.Já no confronto contra o Bahia, a expectativa é pelo retorno de Cannobio. O atacante defendeu o Uruguai na Copa do Mundo e, após a eliminação, recebeu férias, com reapresentação marcada para o dia 10 de julho.

O Fluminense ocupa atualmente a terceira colocação o Brasileirão, com 31 pontos. O Tricolor também está nas oitavas de final da Libertadores, onde enfrentará o Independiente Rivadavia, da Argentina, e na mesma fase da Copa do Brasil, onde terá o clássico com o Vasco.

