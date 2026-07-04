Facundo Bernal tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028 - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Facundo Bernal tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 04/07/2026 10:51

valor total da venda, que é de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 51,7 milhões).

O Fluminense está muito perto de finalizar a venda de Bernal ao Real Betis. Os dois clubes estão em negociações avançadas, mas ainda faltam detalhes importantes, como a porcentagem que o Tricolor terá no

Afinal, os direitos econômicos do volante uruguaio estão divididos em 60% para o Fluminense e outros 40% para o Defensor. A ideia da diretoria é conseguir mais do que os R$ 31 milhões e por isso negocia com os uruguaios, como informou o site 'ge' e foi confirmado por O DIA.

precisa negociar jogadores para ajudar a equilibrar as contas, tanto que mudou a postura em relação ao próprio jogador, que não foi liberado em 2025.

Essa questão, entretanto, não deve atrapalhar a concretização do negócio, inclusive com o jogador já realizando exames médicos na sexta-feira (3) . Até porque o clube das Laranjeiras, tanto que mudou a postura em relação ao próprio jogador, que não foi liberado em 2025.

Além do Betis, Bernal também foi procurado pelo Torino, que não chegou a formalizar uma proposta. Diante do cenário, o uruguaio deve jogar o segundo semestre na Espanha.



Com a saída do volante, o Fluminense deve ir ao mercado da bola em busca de uma reposição para o meio de campo.