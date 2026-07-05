Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro - Marina Garcia / Fluminense FC

Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro Marina Garcia / Fluminense FC

Publicado 05/07/2026 18:20

Rio - Com a saída de Facundo Bernal, de 22 anos, o Fluminense deverá buscar uma reposição no mercado. O uruguaio foi negociado pelo clube carioca com o Real Betis e sua transferência abra uma lacuna na posição de volante no elenco tricolor.

Para o setor, o Fluminense conta com Martinelli e Hércules, os dois titulares, e Nonato, que costuma entrar bastante. Bernal ocupava esse espaço como um reserva, que entrava com frequência. Porém, Otávio e Alisson não contam tanto com a confiança dos torcedores.

Antes da transferência de Bernal, o presidente Mattheus Montenegro afirmou que o Fluminense só havia entrado em contato com Thiago Silva, que acertou sua volta ao clube, e com Nino, que defende o Zenit. Ambos os nomes para a zaga.

A operação envolvendo a saída de Bernal foi de 12 milhões de dólares (R$ 62 milhões). O Tricolor detém 60% dos direitos do atleta. O volante chegou ao clube carioca no meio de 2024. Para tirá-lo do Defensor, do Uruguai, o Flu desembolsou algo em torno de 3,6 milhões de dólares (R$ 20 milhões).

Bernal teve altos e baixos no Fluminense. Seus melhores momentos foram no Mundial de Clubes do ano passado e no começo de 2026 quando foi titular. No total, ele entrou em campo em 83 partidas, não fez gols e deu três assistências.