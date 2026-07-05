Gustavo Scarpa no Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Gustavo Scarpa no Atlético-MGPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 05/07/2026 22:20

Rio - O Fluminense fez uma consulta junto ao Atlético-MG pela contratação de Gustavo Scarpa, de 32 anos. De acordo com informações do portal "UOL", o Alvinegro avalia a possibilidade de negociar o apoiador, e deseja uma transferência em definitivo.

O Tricolor ainda não fez uma proposta pelo meia. Na última janela, a pedida do Galo para uma saída em definitivo girava em torno de 5 milhões de euros (hoje, cerca de R$ 29,7 mi). Um empréstimo, no entanto, também não está descartado.

Scarpa tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2027. O Fluminense tem no elenco alguns ex-jogadores do clube mineiro como Guga, Samuel Xavier, Igor Rabelo, Otávio, Savarino e Hulk.

Gustavo Scarpa se profissionalizou pelo Fluminense e deixou o clube de forma conturbada em 2017. O meia se tornou ídolo do Palmeiras, atuou no Nottingham Forest, e depois voltou ao Brasil para defender o Atlético-MG.