Troféu da EurocopaDivulgação/Uefa
"Então já sabe: os craques do presente, os grandes jogos, as seleções mais pesadas da Europa e todos os momentos de uma das maiores competições do mundo agora têm casa nova. A Euro 2028 vai ser inteira na CazéTV", completou.
AGORA É OFICIAL: A EURO 2028 É NA CAZÉTV!— CazéTV (@CazeTVOficial) July 4, 2026
E essa conquista é de todos nós. Vocês estiveram com a gente desde o começo. Acreditaram, acompanharam, vibraram, criticaram, fortaleceram e ajudaram a construir tudo isso com a gente.
É graças a essa comunidade que hoje a… pic.twitter.com/LkLB3yTNuX
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