Troféu da Eurocopa - Divulgação/Uefa

Troféu da EurocopaDivulgação/Uefa

Publicado 04/07/2026 21:49

A CazéTV transmitirá todos os jogos da Eurocopa de 2028. O canal fez o anúncio neste sábado (4), durante o intervalo do jogo entre Paraguai e França, válido pela Copa do Mundo.

"E essa conquista é de todos nós. Vocês estiveram com a gente desde o começo. Acreditaram, acompanharam, vibraram, criticaram, fortaleceram e ajudaram a construir tudo isso com a gente. É graças a essa comunidade que hoje a CazéTV pode seguir trazendo os maiores eventos do mundo para todo brasileiro assistir, ao vivo e de graça, no YouTube", escreveu o perfil da CazéTV.



"Então já sabe: os craques do presente, os grandes jogos, as seleções mais pesadas da Europa e todos os momentos de uma das maiores competições do mundo agora têm casa nova. A Euro 2028 vai ser inteira na CazéTV", completou.

AGORA É OFICIAL: A EURO 2028 É NA CAZÉTV!



E essa conquista é de todos nós. Vocês estiveram com a gente desde o começo. Acreditaram, acompanharam, vibraram, criticaram, fortaleceram e ajudaram a construir tudo isso com a gente.



É graças a essa comunidade que hoje a… pic.twitter.com/LkLB3yTNuX — CazéTV (@CazeTVOficial) July 4, 2026

A Eurocopa de 2028 terá quatro países sede: Inglaterra; Irlanda; Escócia e País de Gales. O torneio acontecerá entre os dias 9 de junho e 9 de julho.