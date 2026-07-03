Rossi em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rossi em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/07/2026 12:25

Rossi completou três anos de Flamengo na quinta-feira (2), em meio a uma certa desconfiança dos torcedores. Com falhas na temporada, o goleiro argentino se viu questionado em alguns momentos, mas não se abala nem mostra preocupação.



"Sempre vai ter crítica. Todo mundo opinando demais, vai ter crítica. É parte do meu jogo. Eu conheço a pressão. Todo mundo olha o Flamengo pela grandeza que tem. É fazer uma autoanálise de cada jogo, tentar errar o menos possível. Pressão tem em todo time, ainda mais no Flamengo. A bola chega poucas vezes e, se errar nelas, parece que está tudo errado. Tem quem entende, mas a análise mais profunda a gente deixa aqui", avaliou.



Os três anos de Rossi no Flamengo



Rossi é titular absoluto do Flamengo desde que chegou, após rápida passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde pouco jogou. Em três anos, foram 173 partidas pelo Rubro-Negro, com uma Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa Rei, além de três Campeonatos Cariocas.



"A gente chega sem saber muito, com muita expectativa e hoje, depois de três anos, todas as expectativas foram superadas. Sou feliz por isso e de continuar aqui por enquanto", disse.



contrato até dezembro de 2027, o goleiro argentino tem recebido sondagens de outros clubes, há o desejo de renovação e as negociações devem prosseguir no segundo semestre.

Com, o goleiro argentino tem recebido sondagens de outros clubes, como River Plate , mas sua venda está descartada pela diretoria . Inclusive,e as negociações devem prosseguir no segundo semestre.





