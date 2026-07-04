Léo Ortiz precisa de mais tempo para voltar a jogar pelo FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Flamengo vive indefinição sobre o retorno de Léo Ortiz ao time
Técnico Leonardo Jardim também não garante retorno imediato de jogadores da Copa do Mundo
As ausências do Flamengo na intertemporada
Flamengo repudia ataques racistas de argentinos contra Bruno Henrique
Atacante tornou-se alvo de torcedores após provocar River Plate em amistoso
Flamengo vive indefinição sobre o retorno de Léo Ortiz ao time
Técnico Leonardo Jardim também não garante retorno imediato de jogadores da Copa do Mundo
Em jogo de quatro gols, Flamengo empata com River Plate em amistoso em Portugal
Equipes se enfrentaram em partida pelo Torneio de Algarve
Rossi avalia críticas no Flamengo: 'É tentar errar menos'
Goleiro argentino completa três anos no Rubro-Negro e desperta interesse de outros clubes
Flamengo marca novo amistoso na intertemporada; veja detalhes
Rubro-Negro enfrentará o Olimpia antes de retorno do Campeonato Brasileiro
Veja escalação do Flamengo para amistoso com River Plate
Bola rola nesta sexta-feira (3), às 15h30 (horário de Brasília)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.