Léo Ortiz precisa de mais tempo para voltar a jogar pelo Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Léo Ortiz precisa de mais tempo para voltar a jogar pelo FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 04/07/2026 11:26

ainda não está recuperado de lesão na coxa direita e tem data de retorno incerta.

O Flamengo segue sem poder contar com Léo Ortiz, que virou dúvida para os outros dois amistosos em Portugal. Fora do empate em 2 a 2 com River Plate , o zagueiroe tem data de retorno incerta.

expectativa da comissão técnica era que ele já estivesse em boas condições físicas no início da intertemporada. Ele

no início da intertemporada. Ele se machucou no fim de maio , no 3 a 0 sobre o Coritiba, antes da parada da Copa do Mundo. A avaliação inicial era de que o problema era leve, mas a recuperação não ocorreu como esperado.

"Infelizmente, a avaliação inicial não foi correspondida. Era para parar 15 dias, esperamos três semanas e quando cheguei no aquecimento ele continuava lesionado. Por isso não tenho data para a volta. É (um jogador) importante e queria tê-lo nos treinos", explicou Leonardo Jardim.



As ausências do Flamengo na intertemporada



Léo Ortiz é o décimo desfalque do Flamengo, já que os nove jogadores que foram para a Copa do Mundo seguem fora. Além dos cinco que ainda estão no torneio (Lucas Paquetá, Danilo, alex Sandro, Lèo Pereira e Carrascal), Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Gonzalo Plata ganharam 10 dias de folga e se apresentam até a próxima sexta-feira (10).



Eles terão quase duas semanas de treinos até o retorno dos jogos oficial do Flamengo, em 22 de julho, contra a Chapecoense. Ainda assim, o aproveitamento deles no jogo não é garantido e dependerá de como retornarem ao CT do Ninho do Urubu.



"A integração vai depender da condição deles. Vamos ver como eles voltam, se vem em forma, lesionados, carregados (fisicamente) porque jogaram muito, destreinados porque não jogaram nada. Cada um tem um estudo especial, não tem regra. É caso a caso", disse o técnico do Rubro-Negro.