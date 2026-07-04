Bruno Henrique mostra tatuagem do título da Libertadores de 2019 ao comemorar gol - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Henrique mostra tatuagem do título da Libertadores de 2019 ao comemorar golGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/07/2026 12:57

na arquibancada do estádio de Algarve, durante o empate em 2 a 2, e também nas redes sociais.

O Flamengo mostrou solidariedade a Bruno Henrique e acusou torcedores do River Plate de racismo contra Bruno Henrique. Segundo o Rubro-Negro, o atacante foi alvo de ofensas e ataques ainda

"O Clube de Regatas do Flamengo vem a público repudiar, com absoluta indignação, os atos de racismo cometidos contra o atacante Bruno Henrique por integrantes da torcida do River Plate após o gol marcado na partida desta sexta-feira (3), no Estádio Algarve, em Portugal", diz a nota oficial.



Autor de um dos gols do amistoso em Portugal, Bruno Henrique comemorou provocando o adversário, ao mostrar a tatuagem que tem no corpo do título da Libertadores de 2019. Logo depois passou a ser alvo da ira dos argentinos.



"O Flamengo manifesta total solidariedade e apoio a Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do clube. Não há espaço para qualquer forma de preconceito dentro ou fora dos estádios".



Confira a nota oficial do Flamengo



"O Clube de Regatas do Flamengo vem a público repudiar, com absoluta indignação, os atos de racismo cometidos contra o atacante Bruno Henrique por integrantes da torcida do River Plate após o gol marcado na partida desta sexta-feira (3), no Estádio Algarve, em Portugal.



Durante o jogo, o atleta foi alvo de manifestações discriminatórias por parte de torcedores da equipe argentina. Após o apito final, os ataques se intensificaram nas redes sociais, onde passou a receber um grande volume de comentários e mensagens de cunho racista.



O Flamengo manifesta total solidariedade e apoio a Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do clube. Não há espaço para qualquer forma de preconceito dentro ou fora dos estádios.



O combate ao racismo é um compromisso permanente do Flamengo. O enfrentamento à discriminação integra o Estatuto Social do clube, que passou por sucessivos avanços, incluindo, em 2025, a ampliação das sanções para qualquer prática ou incentivo à discriminação. Além disso, o clube desenvolve ações permanentes de conscientização e letramento racial, especialmente nas categorias de base, por meio de campanhas institucionais, projetos de formação e parcerias com instituições como CUFA, ID_BR e MUHCAB.



O racismo é crime e não pode ser naturalizado nem tratado com tolerância. O Flamengo seguirá atuando de forma firme no combate a toda forma de discriminação e reforça que vítimas ou testemunhas devem denunciar os casos às autoridades competentes. No Brasil, as denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100 e das delegacias de polícia.



Respeito, igualdade e dignidade humana são valores inegociáveis."