Ayrton Lucas espera cumprir o contrato com o Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Ayrton Lucas espera cumprir o contrato com o FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/07/2026 09:04

Ayrton Lucas tem contrato até dezembro de 2027, mas pode sair do Flamengo antes disso. Reserva de Alex Sandro, o lateral tem futuro indefinido e mantém a esperança de continuar no elenco rubro-negro.



"No Flamengo a gente vive uma loucura. Vivo aqui todos os dias, independente de quando jogo ou não. Não chegou nada até mim. O foco é no Flamengo. Espero continuar aqui e conquistar mais títulos com essa camisa", disse após o 2 a 2 entre Flamengo e River Plate, em Portugal.



Os planos do Flamengo para a lateral-esquerda



A definição sobre a permanência ou não de Ayrton Lucas passa muito pelo que o Rubro-Negro fizer no mercado de transferências. A diretoria busca um novo lateral-esquerdo para aumentar o nível e, como Alex Sandro tem renovação de contrato encaminhada para 2027, o seu reserva tem boas chances de ser negociado.



Além dos dois, Viña também é outro nome da posição. Fora dos planos, ele estava emprestado, mas River Plate o devolveu. Com contrato até o fim de 2028, a tendência é que volte a ser negociado.