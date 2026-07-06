Arrascaeta é capitão e destaque do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Arrascaeta se reapresenta no Flamengo para a sequência da temporada
Uruguaio está na fase final de recuperação de uma lesão
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