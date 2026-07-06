Arrascaeta é capitão e destaque do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta é capitão e destaque do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/07/2026 23:29 | Atualizado 06/07/2026 23:29

Rio - O Flamengo contou com uma novidade no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (6). Arrascaeta foi ao CT para se reapresentar e dar início à preparação para a sequência da temporada.

Como o meio-campista está na fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha direita, o retorno antecipado era previsto. Já Varela e De La Cruz, que também estavam a serviço da seleção uruguaia na Copa do Mundo, retornarão na quarta-feira. As informações foram divulgadas primeiro pelo 'ge'.

Gonzalo Plata (Equador), Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil) também vão retornar após um período de descanso. As respectivas seleções dos cinco já se despediram da Copa do Mundo.

Os atletas que disputaram o torneio não vão participar da intertemporada do Flamengo em Portugal. O primeiro jogo oficial do Rubro-Negro no segundo semestre acontecerá em 22 de julho, contra a Chapecoense, pelo Brasileirão.