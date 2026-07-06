Bruno Henrique e Luiz Araújo devem ser titulares em amistoso contra River Plate, em Portugal - Adriano Fontes / Flamengo

Bruno Henrique e Luiz Araújo devem ser titulares em amistoso contra River Plate, em PortugalAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 06/07/2026 19:02

Rio - Um dos principais ativos do Flamengo, Luiz Araújo despistou sobre uma possível saída. Na mira de clubes do Brasil e do exterior, o atacante reiterou o desejo de permanecer no Rubro-Negro e continuar fazendo história. Em entrevista na intertemporada em Portugal, ele deixou o futuro nas mãos dos agentes.

"Deixo isso com meus empresários. Acabo vendo porque meus amigos me mandam perguntando se é verdade, mas falo que é só especulação. Meu desejo é permanecer e ganhar títulos. Espero fazer um grande final de temporada e conquistar títulos com essa camisa, que é o mais importante", disse Luiz Araújo.

Recentemente, o atacante entrou na mira do Al Sadd, do Catar. De acordo com o jornalista Rudy Galetti, o clube desejava oferecer um contrato de três anos. Em fevereiro, o Flamengo também recusou uma proposta do Atlético-MG, que ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) para tentar contratá-lo.

Luiz Araújo tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Na atual temporada, entrou em campo em 26 partidas, sendo apenas 12 como titular. O atacante marcou três gols e distribuiu duas assistências. Além disso, destacou a importância de um elenco qualificado para disputar títulos.

"Se você quer ganhar, tem que ter um grande elenco. E se você não tiver dois ou três jogadores por posição, vai perder um jogador importante. Então creio que todo mundo é importante", afirmou.

Comprado junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões à época), Luiz Araújo chegou ao Flamengo em meados de 2023. Desde então, foi peça importante nas conquistas da Libertadores (2025), do Campeonato Brasileiro (2025), da Supercopa Rei (2025), da Copa do Brasil (2024) e dos Campeonatos Cariocas de 2024, 2025 e 2026.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza