Técnico Leonardo Jardim está cheio de desfalques em intertemporada do FlamengoMauro Pimentel / AFP

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O Flamengo está cheio de desfalques na intertemporada e ganhou mais um para os amistosos em Portugal contra Lausanne-Sport e Benfica. Daniel Sales sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda, durante o  segundo tempo do empate com River Plate em 2 e 2.
Em comunicado, o Rubro-Negro confirmou o problema muscular do lateral-direito, que passou por exame de ressonância magnética. O jovem de 20 anos já iniciou o tratamento e seguirá com o elenco.
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Com a ausência de Daniel Sales, o Flamengo fica sem o segundo lateral-direito, já que Varela estava na Copa do Mundo e ganhou dias de folga. Com isso, Emerson Royal torna-se a única opção para o setor.
Quem pode ser improvisado em caso de necessidade é o lateral-esquerdo da base Johnny.

Os desfalques do Flamengo

O problema físico faz com que o técnico Leonardo Jardim não possa contar com 11 jogadores ao todo. Dos que estão em Portugal, além do jovem lateral, Léo Ortiz não tem previsão de retorno, segundo o português.
Já os outros nove disputaram a Copa do Mundo, sendo que Carrascal é o único que ainda continua no torneio com a Colômbia. Danilo, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Alex Sandro, Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata já estão eliminados.
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Eles ganharam 10 dias de folga e só se reapresentam no CT do Ninho do Urubu a partir do fim desta semana. A presença deles no retorno ao Brasileirão, no dia 22 contra a Chapecoense, dependerá da avaliação da comissão técnica e das condições físicas de cada um deles.
 