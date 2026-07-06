Técnico Leonardo Jardim está cheio de desfalques em intertemporada do Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

Técnico Leonardo Jardim está cheio de desfalques em intertemporada do FlamengoMauro Pimentel / AFP

Publicado 06/07/2026 10:35

Daniel Sales sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda, durante o segundo tempo do empate com River Plate

O Flamengo está cheio de desfalques na intertemporada e ganhou mais um para os amistosos em Portugal contra Lausanne-Sport e Benfica., durante o segundo tempo do empate com River Plate em 2 e 2

Em comunicado, o Rubro-Negro confirmou o problema muscular do lateral-direito, que passou por exame de ressonância magnética. O jovem de 20 anos já iniciou o tratamento e seguirá com o elenco.



Com a ausência de Daniel Sales, o Flamengo fica sem o segundo lateral-direito, já que Varela estava na Copa do Mundo e ganhou dias de folga. Com isso, Emerson Royal torna-se a única opção para o setor.



Quem pode ser improvisado em caso de necessidade é o lateral-esquerdo da base Johnny.



Os desfalques do Flamengo



Léo Ortiz não tem previsão de retorno, segundo o português.

O problema físico faz com que o técnico Leonardo Jardim não possa contar com 11 jogadores ao todo. Dos que estão em Portugal, além do jovem lateral,, segundo o português.

Já os outros nove disputaram a Copa do Mundo, sendo que Carrascal é o único que ainda continua no torneio com a Colômbia. Danilo, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Alex Sandro, Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata já estão eliminados.



Eles ganharam 10 dias de folga e só se reapresentam no CT do Ninho do Urubu a partir do fim desta semana. A presença deles no retorno ao Brasileirão, no dia 22 contra a Chapecoense, dependerá da avaliação da comissão técnica e das condições físicas de cada um deles.