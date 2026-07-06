Filipe Luís foi demitido do Flamengo no início de março de 2026 - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Filipe Luís foi demitido do Flamengo no início de março de 2026Patrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 06/07/2026 10:05

O Monaco anuncioua contratação de Filipe Luís, que assinou vínculo até junho de 2028, nesta segunda-feira (6). O técnico é o substituto de Sébastien Pocognoli e assume o segundo clube na curta carreira, após começar no Flamengo.



A negociação para levar Filipe Luís foi conduzida pelo diretor esportivo Thiago Scuro, brasileiro que atua no clube desde 2023. Segundo a imprensa europeia, a proximidade entre os dois facilitou as negociações e teve peso na decisão do treinador.



A aposta é que o brasileiro seja o pilar para o Monaco voltar aos bons momentos no Campeonato Francês. A equipe tenta se recuperar de uma temporada abaixo das expectativas, encerrada com a sétima colocação.



Em vídeo publicado pelo clube, Filipe Luís celebrou o novo contrato: "Estou encantado. Realmente muito feliz por estar aqui, é como um sonho que se torna realidade. E estou ansioso para treinar os jogadores, ver meu time jogando da maneira que eu quero em campo e ganhar jogos, que é o que eu realmente mais espero".

"Foi uma decisão fácil vir para cá. Eles me ligaram, vieram até a minha casa, me apresentaram o projeto. Isso me deu todo o calor no coração que eu precisava. É um clube com muita história: oito ligas, cinco copas e uma final de Champions League", completou o treinador brasileiro.

Filipe Luís teve outra proposta da Europa

O bom início de Filipe Luís pelo Flamengo, com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2025, chamou a atenção na Europa. Após a demissão neste ano, o técnico foi procurado por Chelsea e Bayer Leverkusen, sendo que os alemães fizeram proposta.

Entretanto, o Monaco levou a melhor na disputa, mas esperou que o brasileiro obtivesse a licença da Uefa, necessária para comandar o time à beira do campo, para fazer o anúncio.