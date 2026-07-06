Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca - Lucas Figueiredo / CBF

Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da TijucaLucas Figueiredo / CBF

Publicado 06/07/2026 22:23

Rio - A Comissão de Arbitragem da CBF tem novidades. Nesta segunda-feira (6), a entidade anunciou que Péricles Bassols assume como vice-presidente da estrutura e, no momento, acumulará a função com a gerência de VAR.

Já Kleber Gil, que chefiava a Comissão de Arbitragem de Santa Catarina, vai atuar como membro do conselho junto com Luiz Flávio Oliveira e Fabrício Vilarinho.

"A chegada de Kleber Gil e a ida de Péricles para a vice-presidência da comissão representam, além do investimento em treinamento, a visão de que precisamos contar com bons instrutores fazendo parte desse processo de desenvolvimento da arbitragem", afirmou o diretor de arbitragem da entidade, Netto Góes, ao site da CBF.

"A experiência de Kleber como presidente na Federação de Santa Catarina, e a de Péricles como instrutor Fifa e Conmebol, mostram que, além da descentralização, estamos apostando em uma formação cada vez mais profissional para os árbitros". Desejo boa sorte a ambos e tenho certeza de que, junto com o Sandro e os demais membros, conseguiremos realizar ações consistentes para o desenvolvimento da arbitragem brasileira”, completou.

No mês passado, a CBF fez uma mudança no comando da Comissão de Arbitragem. A entidade comunicou a saída de Rodrigo Cintra e definiu Sandro Meira Ricci como o presidente da comissão.