Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da TijucaLucas Figueiredo / CBF
CBF define novidades na Comissão de Arbitragem
Uma delas é Péricles Bassols na posição de vice-presidente; neste momento, acumulará a função com a gerência do VAR
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Ancelotti publica mensagem após eliminação do Brasil: 'A dor é grande'
Treinador se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira (6), um dia após a derrota para a Noruega
Técnico da Espanha enaltece vitória sobre Portugal: 'Final antecipada'
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Jorge Jesus deve ser o novo técnico de Portugal
Treinador é visto como o nome ideal para iniciar o ciclo para a Copa de 2030
Thierry Henry exalta Neymar após queda do Brasil: 'Mudou o futebol'
Ex-atacante da França afirmou que o camisa 10 brasileiro fez o mundo se apaixonar pelo futebol e destacou sua importância para o esporte
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