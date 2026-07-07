Lucas Monzón em treinoReprodução / Instagram @lucasmonzon_3

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João Alexandre Borges
Rio - O Botafogo avançou nas negociações e agora está perto de anunciar a contratação do zagueiro Lucas Monzón. O defensor pertence ao Racing Montevidéu e estava emprestado junto ao Junior Barranquilla.
Ele já está no Rio para a exames médicos e assinatura de contrato até o fim de 2029. O Glorioso vai adquirir 60% dos direitos do atleta por 800 mil dólares (R$ 4,1 milhões). As informações foram divulgadas primeiro pelo 'Uol'.
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Com a camisa do Junior Barranquilla neste ano, Lucas Monzón disputou 19 partidas e anotou um gol. Para registrá-lo, precisa resolver os transfer bans que sofreu da Fifa. No momento, cinco estão em vigor.
Monzón chega para uma posição que precisava de reforços, especialmente após a saída de Alexander Barboza para o Palmeiras. Atualmente, os jogadores da posição no elenco são Anthony, Ferraresi, Justino, Ythallo e Kaio Pantaleão. Este último ainda se recupera de lesão. Bastos, por sua vez, não se reapresentou para a intertemporada.