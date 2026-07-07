Patrick de PaulaVitor Silva/Botafogo
Vínculo de Patrick de Paula com o Botafogo chega ao fim
Encerramento do contrato foi registrado no BID
Vínculo de Patrick de Paula com o Botafogo chega ao fim
Encerramento do contrato foi registrado no BID
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