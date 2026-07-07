Patrick de PaulaVitor Silva/Botafogo

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João Alexandre Borges
Rio - O vínculo de Patrick de Paula com o Botafogo chegou ao fim. Nesta terça-feira (7), foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF o encerramento do contrato do jogador.
Registro no BID do contrato encerrado de Patrick de Paula com o Botafogo - Reprodução / CBF
Registro no BID do contrato encerrado de Patrick de Paula com o BotafogoReprodução / CBF
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O volante ganhou destaque no Palmeiras e foi anunciado como reforço do Glorioso em março de 2022. Para contratá-lo, o clube carioca desembolsou 6 milhões de euros, cerca de R$ 33 milhões na cotação da época, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Na época, ele havia se tornado a contratação mais cara da história do clube.
Patrick, porém, não conseguiu se firmar no Alvinegro. Em fevereiro de 2023, ele ainda sofreu uma lesão no ligamento lateral, no ligamento cruzado, nos dois meniscos (medial e lateral) e no côndilo femoral do joelho esquerdo.
Durante a passagem pelo Botafogo, também somou empréstimos por Criciúma, Estoril (Portugal) e Remo.
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Patrick de Paula
Registro no BID do contrato encerrado de Patrick de Paula com o Botafogo