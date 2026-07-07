Parreira foi o técnico do tetracampeonato do Brasil, na Copa de 1994 - Divulgação

Parreira foi o técnico do tetracampeonato do Brasil, na Copa de 1994Divulgação

Publicado 07/07/2026 20:18

O ex-técnico Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, foi submetido a uma traqueostomia nesta terça-feira (7) e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, Zona Sudoeste do Rio. Segundo o boletim médico, ele permanece sedado. O estado é grave, mas estável.

O hospital explicou que a traqueostomia é um "procedimento que permite a inserção de uma cânula no pescoço para a ventilação artificial". Conforme o boletim, não há previsão de alta da UTI.

Veja o boletim médico:

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira permanece internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde 16 de junho, com diagnóstico de inflamação pulmonar. Hoje (7), o paciente foi submetido a uma traqueostomia – procedimento que permite a inserção de uma cânula no pescoço para a ventilação artificial. Ele permanece sedado, em diálise e seu estado de saúde, embora grave, é estável.



O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.



Não há previsão de alta da UTI.